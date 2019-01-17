Правительство РФ рассмотрит законопроект, защищающий права военнослужащих

Москва, , 09:58 — REGNUM Законопроект, корректирующий законодательство в области запрета военнослужащим приобретать жилье не по программе накопительно-ипотечной системы (НИС), рассмотрит правительство России 17 января. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Напомним, запрет на обеспечение военнослужащего, являющегося членом семьи лица, проходящего военную службу по контракту и включённого в реестр участников НИС, жилым помещением другим способом, нежели путём приобретения или строительства жилых помещений по программе НИС установлен действующим законодательством.

14 января Конституционный суд (КС) признал данную норму «неконституционной и ущемляющей права военнослужащего». Законопроектом, который 17 января рассмотрит правительство России, предлагается скорректировать законодательство в соответствии с решением КС.

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