Бывший венесуэльский прокурор подала иск в международный суд против Мадуро

Гаага, Нидерланды, , 10:22 — REGNUM Бывший венесуэльский прокурор Луиса Ортега подала иск в Международный уголовный суд в Гааге против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет газета ABC.

16 января Ортега отправилась в Гаагу и предъявила иск по нескольким обвинениям. Среди них — обвинение в убийстве венесуэльского оппозиционера Фернандо Альбана Боливарианской разведывательной службой (SEBIN).

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный по подозрению в причастности к покушению на жизнь Мадуро Альбан был найден мертвым на территории зданий SEBIN в октябре 2018 года. По версии властей и спецслужбы, Альбан совершил самоубийство, опасаясь публикации компромата. Оппозиция заявляет, что мужчина подвергся пыткам и был убит.

«Я нахожусь в Гааге, покидаю важную встречу в Международном уголовном суде, на которой мы передали обвинение в убийстве Фернандо Альбана», — объясняет Ортега на видео, опубликованном на ее странице в Twitter. — Мы также зафиксировали показания судьи Кристиана Серпы. Эти свидетельства дают понять, что в Венесуэле нет правового государства и добиться справедливости невозможно. (…) Мы работаем на то, чтобы Международный уголовный суд действовал против Николаса Мадуро и его клики».

«Международное сообщество понимает, что Николас Мадуро больше не является президентом Венесуэлы и может быть в центре расследования, предан суду и пойман без каких-либо препятствий», — добавляет Ортега.

Луиса Ортега подает иск против представителей венесуэльских властей в Гаагу уже в третий раз. Ранее она обращалась в суд после гибели людей во время акций протеста 2017 года, затем обвинила режим Мадуро в убийстве бывшего агента Оскара Переса.

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