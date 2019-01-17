Россия и Сербия подпишут новые контракты в военной сфере — СМИ

Москва, , 09:52 — REGNUM В рамках запланированного на 17 января визита президента России Владимира Путина в Сербию планируется заключить несколько контрактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям источника агентства, речь идет именно о заключении новых договоренностей, а не о реализации достигнутых ранее. Также собеседник агентства напомнил, что ранее были достигнуты российско-сербские соглашения о поставках Белграду 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе визита российского лидера в Белград состоятся переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которых будет обсуждаться круг вопросов, связанных с развитием российско-сербских отношений. Кроме того, стороны намерены обсудить продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию и ситуацию вокруг Косова.

Читайте также: Владимир Путин посетит Сербию 17 января