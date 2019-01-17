Истребители МиГ-31БМ уничтожили в стратосфере самолёт-нарушитель

Пермь, , 09:47 — REGNUM Самолёт МиГ-31, который нарушил воздушные границы РФ, был успешно уничтожен модернизированными сверхзвуковыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. Таков результат учебного боя, проведённого экипажами истребителей истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Пермском крае.

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По информации пресс-службы ЦВО, незаконное проникновение в воздушное пространство России для сбора данных было имитировано на сверхзвуковой скорости на высоте около 15 тыс. метров. Найти условного нарушителя двум экипажам модернизированных МиГ-31БМ удалось самостоятельно, без привлечения наземных средств противоракетной обороны. Действуя на сверхзвуковых скоростях — более 2,8 тысячи км/ч — на высоте 18 тыс. метров, истребители произвели имитацию пуска ракет дальнего радиуса действия по воздушной цели и уничтожили её.

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Как сообщало И ИА REGNUM, в декабре 2018 года три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка Центрального военного округа, базирующегося в Пермском крае.

Напомним, сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. За счёт модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

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