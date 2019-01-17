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В Иерусалимском патриархате рассказали о письме, адресованном Порошенко

Политика

Священнослужитель опроверг заявления посла Украины в Израиле

В Иерусалимском патриархате рассказали о письме, адресованном Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 17 января 2019, 09:54 — REGNUM  Иерусалимский патриархат действительно направлял письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором призвал привлечь экс-президента Виктора Януковича к переговорам по Донбассу, заявил секретарь Иерусалимской патриархии, архиепископ Константинский Аристархус, сообщило 16 января информационное агентство «Украинские новости».

Священнослужитель опроверг слова посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, который назвал письмо выдумкой, а затем заявил, что оно было отозвано израильской стороной.

Письмо было направлено Порошенко в конце декабря 2018 года, в нём Иерусалимский патриархат призывает действующего президента Украины использовать все возможности для установления мира в стране, включая привлечение к переговорам беглого экс-президента Януковича.

Напомним, в конце декабря 2018 года израильские СМИ рассказали о телефонном разговоре патриарха Иерусалимского Феофила III и Петра Порошенко. Иерусалимский патриарх призвал президента Украины остановить преследование Януковича.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января адвокат экс-президента Януковича заявил, что Оболонский суд Киева получил распоряжение вынести приговор его подзащитному в феврале 2019 года, к годовщине расстрела силовиков и майданных активистов в центре города.

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Дело Януковича
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