Бывший губернатор иракской Ниневии обвинил шиитов в расхищении гробниц

Мосул, Ирак, , 09:33 — REGNUM Бывший губернатор иракской провинции Ниневия Атиль аль-Нуджаифи обвинил шиитских ополченцев «Хашд аш-Шааби» в расхищении христианских гробниц, сообщает 17 января Kurdistan.ru.

Политик, занимавший высокий пост с апреля 2009 года по мая 2015 года, на своей странице в социальной сети Twitter обвинил боевиков в том, что они вскрыли несколько могил на одном из кладбищ города Мосул.

По мнению аль-Нуджаифи, шиитские ополченцы вскрывают захоронения под предлогом зачистки территории от последствий войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о полной победе над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако боевики по-прежнему проявляют высокую активность, в том числе и в Мосуле.

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