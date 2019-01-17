Глава вооруженных сил: Не думайте, что у Индонезии слабая военная мощь

Джакарта, , 09:31 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто подчеркнул, что зарубежные страны не должны полагать, что военная мощь Индонезии недостаточно сильная и их самолеты могут легко нарушать воздушное пространство страны без официальных документов, сообщает Antaranews.

«Я не хочу, чтобы иностранные самолеты нарушали воздушное пространство нашей страны, не имея всех документов», — заявил Хади Тьяхджанто во время пресс-конференции в министерстве обороны Индонезии.

По его словам, Индонезия будет предпринимать решительные действия в отношении каждого иностранного лайнера, который пересек территорию страны без полного пакета документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузовой самолет Boeing 777 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines был замечен в воздушном пространстве Индонезии без какого-либо разрешения. ВВС Индонезии было поручено перехватить воздушное судно и заставить его приземлиться в городе Батам.

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