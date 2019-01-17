National Interest: Ставка Киева на Запад не оправдалась полностью

Киев, , 09:27 — REGNUM Ставка в предвыборной игре нынешнего президента Украины Петра Порошенко на окончательный разрыв связей с Россией и превращение страны в полноправного члена западного сообщества дала Киеву неоднозначные результаты, поставив под угрозу его прибыли от транзита газа, не обеспечив до конца безопасности, а также не решив проблем в религиозной области, пишет Николас К. Гвоздев в статье для американского издания The National Interest.

После «революции» Евромайдана, в результате которой был свергнут президент Виктор Янукович, Кремль начал амбициозный план по переориентации своих геоэкономических связей со странами Европы в обход Украины. Сначала Брюссель и Анкара пытались заблокировать постройку новых газопроводов, но по прошествии времени Москве удалось переломить эту тенденцию. Так, «Турецкий поток» уже становится реальностью, тогда как Анкара с высокой долей вероятности может перестать импортировать российский газ через территорию Украины. С другой стороны, благодаря проекту «Северный поток — 2» Москва сможет удвоить потенциал своих поставок газа в ФРГ и другие страны Центральной Европы напрямую по дну Балтийского моря, то есть также в обход Украины.

Кроме того, несмотря на предостережение, высказанное послом США в Германии Ричардом Гренеллом о возможности введения санкций в отношении компаний, участвующих в энергетических проектах с Москвой, комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер заметил, что проект «Северный поток — 2» находится на слишком высокой стадии готовности, чтобы сейчас от него отказываться.

В свою очередь, заменить Украину в роли основного энергетического узла для поставок российских энергоносителей в ЕС стремится Турция, а вслед за ней Греция и Болгария рассматривают возможности создания соединительных трубопроводов для перераспределения российского газа по европейской сети. В сложившихся условиях Киев может положиться на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая призывает Кремль сохранить хотя бы часть транзита через Украину для обеспечения ее бюджета нужными поступлениями. В ответ на это Германия дает Москве гарантии, что Берлин не станет отказываться от «Северного потока — 2».

Неоднозначными оказались результаты выбранного Киевом курса и в области безопасности. С одной стороны, Украина получает оружие и другое военное оборудование, поставляемое США и другими странами, ее военнослужащих обучают американские инструкторы. Запад оказывает поддержку Киеву в повышении боеспособности его армии. С другой, как показал инцидент в Керченском проливе, результаты этих усилий оказались менее чем удовлетворительными: мало того что Киев лишился контроля над частью своих кораблей, а его моряки оказались в плену, так еще и Москва не понесла за это со стороны ЕС никакого дополнительного наказания. Кроме того, произошедшее также вскрыло разногласия между членами НАТО относительно того, какую роль они должны играть в Черном море и какие гарантии безопасности должны давать Киеву.

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Наконец, неоднозначны результаты проводимого Киевом курса в религиозной области. Безусловно, Порошенко удалось то, что не получилось у его предшественника Виктора Ющенко, — получить признание Константинопольским патриархом независимой украинской православной церкви. Нынешний президент Украины считает это событие таким большим достижением, что направился в «томос-тур» по стране, в рамках которого Порошенко демонстрировал подписанный Константинопольским патриархом Варфоломеем I документ. Тем не менее нужно время, чтобы понять, был ли этот шаг Порошенко столь уж успешным, а зависеть это будет от того, откажутся ли православные приходы, священники и верующие от связей с Московским патриархатом, и если нет, будет ли Киев оказывать на них давление.

Иными словами, заключает Гвоздев, на выбранном Киевом пути на Запад Украину ожидает большое число препятствий. Независимо от того, одержит ли Порошенко верх на будущих выборах или его место займет кто-то другой, в 2019 году руководству страны придется действовать в условиях сокращения бюджетных поступлений, если Москве удастся урезать транзит через территорию Украины. Вместе с этим главе государства придется углублять отношения в области безопасности с Западом и разбираться с ситуацией с церковью.

Напомним, президентские выборы на на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По данным экспертов и социологов, позиции Порошенко слабы. Как заявил сам нынешний глава Украины, ему необходимо свести к минимуму «российское влияние» в ходе выборов.

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