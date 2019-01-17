В Белом доме объяснили появление пластыря на руке у Трампа

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп повредил руку во время игры со своим 12-летним сыном. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пояснив появление на кисти правой руки главы государства пластыря, который стал поводом для спекуляций по поводу здоровья Трампа.

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«Президент веселился и шутил со своим сыном Барроном и поцарапал руку», — приводит издание Politico слова Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о том, что в скором времени Трамп пройдёт ежегодное медицинское обследование. Его результаты, также как и данные предыдущих медосмотров, будут обнародованы.

Напомним, пластырь на руке президента США Дональда Трампа, с которым глава Белого дома за последние несколько дней появлялся не в первый раз, вызвал беспокойство врачей.

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The Washington Times: Врач рассказал «шокирующую» правду о здоровье Трампа

Как сообщал ИА REGNUM, последнее медицинское обследование президент США Дональд Трамп проходил в январе 2018 года. Тогда врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что глава государства здоров: нарушений функций головного мозга у Трампа не выявлено, кардиограмма президента хорошая. Также медик отметил, что не испытывает никаких тревог «по поводу когнитивных способностей или неврологических функций» главы Белого дома. Джексон заключил, что президент здоров и будет оставаться таковым в течение всего времени исполнения своих обязанностей.

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