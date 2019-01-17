Кадровая революция в Смольном: Беглов поменял глав еще шести комитетов

Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Масштабная кампания кадрового обновления в городской власти Санкт-Петербурга продолжается. Утром 17 января стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых руководителей сразу шести комитетов.

Напомним, 15 января были назначены новые главы четырех комитетов, причем, все они — женщины. В этот раз новые назначенцы — только мужчины. Многие из них уже работали в управленческой системе города.

Председателем Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга назначен Валерий Москаленко. Он сменил на этом посту Ивана Филиппова, не проработавшего и года, но успевшего представить стратегию развития Петербурга до 2035 года.

Москаленко родился в Минске в 1973 году. Имеет высшее военное и юридическое образование, учится в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. После службы в Вооруженных Силах служил в налоговой полиции. С 2002 работает в Смольном, с 2013 года первый заместитель председателя комитета, который сегодня возглавил.

Председателем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга назначен Юрий Калабин. Он сменил Максима Мейксина, возглавлявшего комитет с 2013 года и добившегося уверенной динамики развития городской промышленности.

Калабин родился в Сочи в 1963 году, имеет высшее образование по специальности «гидрофизика», в 1992 году окончил Международный банковский институт. Работал на руководящих должностях коммерческих структур Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени. Был финансовым директором на «Электросиле» и «Ленинградском Металлическом Заводе». С 2017 года — генеральный директор АО «КРП-инвест» Холдинга РЖД.

Председателем Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга назначен Роман Голованов. Его предшественница Ирина Бабюк ушла в отставку в декабре 2018 года, проработав во главе комитета шесть лет.

Голованов родился в Ленинграде в 1974 году, по образованию менеджер. С 2008 по 2018 год работал в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. В 2018 году ушел в АО «ВЭБ инфраструктура», но теперь возвращается в Смольный.

Председателем Комитета имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга назначен Валерий Калугин. Ранее этот пост совмещал с должностью вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, ушедший из Смольного в декабре 2018 года.

Калугин родился Ленинграде в 1960 году. Имеет высшее военное, юридическое и финансовое образование С 1994 года работал в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и возглавлял комитет, который позже был расформирован и включен в состав КИО. С апреля 2015 года Калугин — генеральный директор ООО «Консалтинговая группа ВВК».

Председателем Комитета по здравоохранению города назначен Дмитрий Лисовец. Во главе комздрава он сменил академика РАН Михаила Дубину, возглавлявшего комитет с октября 2017 года и запустившего реформу городской медицины.

Лисовец родился в Кизляре (Дагестан) в 1972 году. Окончил Военно-медицинскую академию им.С.М.Кирова. В 1997—2000 годах проходил службу в Северо-Кавказском военном округе. Преподавал на кафедре военно-полевой терапии ВМА. С 2006 года по настоящее время — заместитель главврача Городской больницы № 40 Курортного района Петербурга. Кандидат медицинских наук, подполковник запаса, ветеран боевых действий

Наконец, председателем нового Комитета территориального развития Санкт-Петербурга назначен Александр Бельский. Он родился в Ленинграде в 1975 году. Имеет высшее экономическое образование. Работал на судостроительном заводе «Северная верфь», в различных бизнес-структурах. С 2014 года — глава муниципального образования города Сестрорецка в Курортном районе Петербурга. Заместитель председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Как ожидается, в ближайшее время волна кадровых отставок и назначений в Смольном продолжится. В частности, по данным СМИ, поменяется глава комитета финансов, а также несколько членов правительства в ранге вице-губернаторов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ждут отставку председателей трех комитетов — СМИ