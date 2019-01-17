Чеченские батальоны на Украине – это «байки украинского агитпрома»: Кадыров

Грозный, , 09:21 — REGNUM Информация о двух чеченских батальонах под Мариуполем является недостоверной. Она распространяется с целью создания мнения о том, что российские граждане воюют против ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя статью The Times.

В ней утверждается, что на стороне ВСУ воюют чеченцы, которые проходили подготовку в лагерях террористов, что якобы говорит о том, что спецслужбы Украины тесно сотрудничают с международной террористической организацией «Иблисское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Утверждения, что под Мариуполем воюют два «чеченских батальона», основаны на байках украинского агитпропа, пытающегося внушить своим западным хозяевам, что в боевых действиях против ДНР и ЛНР принимают участие граждане России», — заявил Кадыров.

По его словам, на стороне ВСУ воюют всего «полтора-два десятка человек». Они «являются уголовниками, которые выпущены из тюрем или стали жертвами незаконного преследования на Украине». В «добровольцы» их записали «путём угроз и шантажа», считает Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказывает о батальоне «Шейх Мансур», воюющем в Донбассе на стороне украинских силовиков, которым командует Муслим Чеберлоевский. Его бойцы, как утверждает издание, прошли подготовку в лагерях исламистов в Ираке и Сирии.