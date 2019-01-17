Киев, , 09:20 — REGNUM С 1 января 2020 года цена на голубое топливо для жителей Украины вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубических метров. Об этом заявил украинский депутат Александр Долженков в ходе заседания Верховной рады.

Народный избранник напомнил, что в 2013 году тариф на газ для населения составлял 930 гривен за 1 тыс. кубометров.

«Сейчас (тариф на газ) составляет 8,5 тыс. гривен за 1 тыс. метров кубических — увеличение в десять раз», — заявил Долженков.

По его словам, с 1 января 2020 года тарифы на голубое топливо для жителей страны, по сравнению с 2013 годом, будут повышены в 12 раз, так как официальный Киев уже «подписал меморандум с МВФ».

Как передавало ИА REGNUM, 16 января премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства заявил, что Украина уже более 1100 дней не покупает российский газ.

По его словам, Украина обязана этим «достижением» экс-премьер-министру страны Арсению Яценюку, а также главе государства Петру Порошенко.

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