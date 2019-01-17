В Армении назначены вице-премьеры: первого вице-премьера больше не будет

Ереван, , 09:19 — REGNUM Указом президента Армении Армена Саргсяна, Мгер Григорян и Тигран Авинян назначены вице-премьерами.

Согласно официальному сайту президента Армении, за основу данного назначения было принято предложение премьер-министра в соответствии со статьей 150 Конституции РА.

Тигран Авинян и Мгер Григорян были назначены вице-премьерами соответственно 11 и 12 мая 2018 года, после смены власти в Армении 8 мая. После отставки правительства в ноябре, они находились в статусе исполняющих обязанностей.

Согласно действующему законодательству, в Армении предусмотрены должности одного первого вице-премьера и двух вице-премьеров.

Занимающий до недавнего прошлого должность первого вице-премьера Арарат Мирзоян 14 января был избран на пост спикера парламента Армении. Ожидается, что в ближайшее время должность первого вице-премьера будет упразднена.