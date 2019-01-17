Мексика хочет стать посредником в венесуэльском и никарагуанском кризисах

Мехико, , 09:08 — REGNUM

Правительство Мексики выразило готовность выступить посредником в политических кризисах, охвативших Венесуэлу и Никарагуа, пишет газета ABC 17 января.

«Мексика должна быть лидером в регионе, и мы готовы взять на себя эту ответственность», — сказал заместитель министра иностранных дел Мексики Максимилиано Рейес Суньига, выступая в Сенате.

«Мексика полностью готова служить мостом диалога и посредником во внутренних конфликтах», — добавил он.

Это первое заявление представителя правительства президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, касающееся ситуации в Никарагуа. В начале январе Мексика стала единственной из 14 стран «группы Лимы», отказавшейся объявлять второй строк президента Венесуэлы Николаса Мадуро нелегитимным.

«Гуманитарная ситуация, которую переживает Венесуэла, требует глубокого анализа ее причин и последствий и, прежде всего, солидарного внимания», — сказал Рейес Суньига.

Напомним, 1 декабря 2018 года в Мексике впервые за несколько десятилетий к власти пришло левое правительство. Лопес Обрадор объявил, что его страна будет придерживаться нейтралитета и принципа решения международных конфликтов путем диалога. Ранее Мексика при президенте Энрике Пенья Ньето входила в лагерь противников Мадуро.