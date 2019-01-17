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Ушел в отставку вице-спикер парламента Ингушетии

Политика

Произошли и другие кадровые изменения

Магас, 17 января 2019, 08:56 — REGNUM  В парламенте Ингушетии произошли кадровые перемены. Сложил свои полномочия заместитель председателя Народного собрания Якуб Картоев, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе законодательного органа. При этом причина ухода вице-спикера не уточнена.

В ходе внеочередного пленарного заседания, ставшего первым в весенней сессии 2019 года, на место зампредседателя парламента был избран Асхаб Сукиев. Его также избрали председателем комитета по бюджету и налогам.

На этом же заседании были распределены ранее освободившиеся депутатские мандаты. Их вручили З. А. Льяновой и Б. И. Хамхоеву.

Напомним, парламент Ингушетии шестого созыва сформирован в сентябре 2016 года. В него вошли 32 представителя от четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР.

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