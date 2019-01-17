Трамп выступит в Пентагоне с докладам по новшествам в системе ПРО

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Сегодня, 17 января, президент США Дональд Трамп намерен представить в военном ведомстве США доклад, посвященный сегодняшнему состоянию дел в сфере противоракетной обороны (ПРО) страны и перспективах развития данной системы. Об этом передает телеканал CNN.

По информации источников телеканала, в тексте документа описываются новейшие разработки, позволяющие разместить в космосе датчики системы предупреждения о ракетном нападении. По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, в том числе речь пойдет о размещении на околоземной орбите перехватчиков боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

Отмечается, что в ходе визита в Пентагон Трампа будут сопровождать вице-президент Майк Пенс и советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании действующего боевого командования Космическими силами. В заявлении главы государства говорится, что данный шаг согласован с Пентагоном и объединенным комитетом начальников штабов США.

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