Вице-президент Индонезии обсудил развитие связей с премьером Камбоджи

Сиемриап, Камбоджа, , 08:54 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Сиемриапе (Камбоджа) 16 января, чтобы обсудить развитие двустороннего сотрудничества, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что встреча продолжалась около 30 минут. В ней приняли участие министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, заместитель министра иностранных дел и секретарь вице-президента.

По этому случаю Юсуф Калла вручил Хун Сену его портрет, выполненный индонезийским художником Фирдаусом Аламхуди.

Заместитель министра иностранных дел Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что встреча лидеров включала обсуждение усилий по расширению сотрудничества в экономической сфере.

На основании данных посольства Индонезии в Пномпене, двусторонняя торговля между Индонезией и Камбоджей с января по октябрь 2018 года показывает положительное сальдо в размере 401,6 млн долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2019 года вице-президент Индонезии прибыл в Камбоджу для участия в заседании Совета по культуре Азии.