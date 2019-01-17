В партии АдГ надеются на очищение рядов молодежного отделения от радикалов

Берлин, , 08:35 — REGNUM Умеренное крыло немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рекомендует ее молодежной организации «Молодая альтернатива» очистить ряды от радикально настроенных членов, представляющих угрозу для Конституции ФРГ. Об этом пишет газета Die Welt.

15 января стало известно, что Федеральная служба защиты конституции ФРГ возвела «Молодую альтернативу» и организацию «Крыло» в категорию подозреваемых и теперь будет тщательно изучать их деятельность на предмет правого экстремизма.

«Я сейчас очень надеюсь, что в «Крыле» и «Молодой альтернативе» начнется процесс самоочищения, и им удастся избавиться от всех противоречащих Конституции идей из своих заявлений», — сказал депутат бундестага от АдГ Уве Витт газете Die Welt.

По мнению Витта, эти организации должны «отделить себя от определенных людей». С ним солидарен его коллега из Нижней Саксонии Йенс Вильхарм, считающий молодежные отделения угрозой для партии АдГ из-за их радикального настроя.

Заместитель председателя «Молодой альтернативы» Николай Будаги рассказал Die Welt, что в ближайшее время вместе с большим числом своих единомышленников покинет ряды организации. По его словам, она опасна для АдГ, «в ней слишком людей, которые пересекают границы демократического».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января немецкие средства массовой информации сообщили, что секретная служба ФРГ объявила все отделения партии АдГ в стране объектами изучения. Перевод объекта в следующую категорию — подозреваемых — позволяет службе установить слежку.

Напомним, созданная в 2013 году правая партия АдГ на выборах в бундестаг в сентябре 2017 года заняла третье место, получив 94 мандата в 709-местном парламенте. На последующих местных выборах партия прошла в ландтаги всех земель Германии, однако не вошла ни в одну правительственную коалицию.

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