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Более 5 тыс. военных приняли участие в командно-штабной тренировке ЦВО

Политика

Военнослужащие отрабатывают приведение войск в различные степени готовности

Более 5 тыс. военных приняли участие в командно-штабной тренировке ЦВО
Иллюстрация: Mil.ru
Российские военные

Москва, 17 января 2019, 08:25 — REGNUM  В командно-штабной тренировке сил Центрального военного округа (ЦВО) принимают участие более пяти тысяч военнослужащих. Об этом сообщает 17 января пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что военнослужащие отрабатывают приведение войск в различные степени готовности, офицеры объединенного стратегического командования заняты отработкой взаимодействия и управления войсками, а также решением задач обеспечения войск.

Практическая апробация автоматизированных систем управления войсками и цифровых средств связи проводится на более чем 15 развернутых полевых подвижных пунктах управления, отметили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что в Крыму в ходе учений расчетами зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» были уничтожены свыше ста целей условного противника. Расчеты «Панциря» потренировались в поиске, обнаружении и ликвидации малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, кроме того, были условно уничтожены крылатые ракеты «противника».

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