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Порошенко одобрил оборонный заказ Украины до 2021 года

Политика

Выполнение заказа будет контролировать Александр Турчинов

Порошенко одобрил оборонный заказ Украины до 2021 года
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 17 января 2019, 08:24 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко одобрил секретное решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об основных показателях гособоронзаказа на 2019−2021 годы», сообщил 16 января официальный сайт президента Украины.

Выполнение программы Порошенко поручил контролировать главе СНБО Александру Турчинову.

В бюджете Украины на 2019 год на оборону выделено 5,37% ВВП.

Как ранее заявлял Порошенко, в 2019 году ВСУ получат беспилотные летательные аппараты, модернизированные самолёты и вертолёты, более 1 тыс. единиц наземной военной техники, зенитно-ракетные комплексы, миномёты, снайперское оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Пётр Порошенко подтвердил покупку в Турции двенадцати беспилотников Bayraktar TB2, способных не только вести разведку, но и уничтожать наземные цели.

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Вооруженные силы Украины
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