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Макрон 6,5 часа общался с мэрами французского региона Нормандия — СМИ

Политика

Обмен мнениями состоялся в дружественной обстановке

Макрон 6,5 часа общался с мэрами французского региона Нормандия — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 17 января 2019, 08:21 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон, которого часто критикуют за то, что он так далек от интересов выборных должностных лиц, встретился с 653 мэрами небольших коммун региона Нормандия во Франции. Как сообщает Euronews, беседа длилась 6,5 часа.

Издание отмечает, что обмен мнениями состоялся в довольно дружественной обстановке. Мэры задавали главе государства конкретные вопросы с «полей», интересующие их избирателей. Представители также рассказали о проблемах жителей, которые раздражают больше всего, а именно: слишком низкая покупательная способность, несправедливость налоговой системы, маленькие пенсии или исчезновение общественных услуг в сельской местности.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон поддержал изменение указа, ограничивающего скорость движения на второстепенных дорогах во Франции до 80 км / ч. Глава государства также выразил желание «реформировать пенсионную систему, чтобы сделать ее более справедливой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с мэрами региона Нормандия президент Франции также сделал заявление о решении британского парламента о соглашении по выходу Великобритании из ЕС.

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