О вывозе мусора в Европу: Почему бы и нет? Будем мусорной сверхдержавой

Якутск, , 08:21 — REGNUM Россия вполне может поставлять мусор не только в Европу, но и в Китай, если речь пойдёт о дальневосточных регионах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя инициативу главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина экспортировать твёрдые бытовые отходы в Швецию и другие страны Европы.

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«Насколько это красивая история, я не знаю, но это факт, что Швеция выкупает мусор у других стран, чтобы переработать его — начиная от пластиковой тары и заканчивая чёрным металлоломом и алюминиевыми банками. А мы сейчас просто закапываем в землю, абсолютно не деля, и он будет лежать на полигоне лет сто для того чтобы хотя бы какой-то минимум переработан был. Так что в принципе на сегодняшний день это хорошее решение — если будет выгодно, и станет окупаться, и поможет решить проблему мусора в крупных городах. За переработкой мусора будущее, потому что ресурсы планеты ограничены», — отметил Андрей Данилов.

Он констатировал, что пока в России мусор не перерабатывают — максимум, могут переплавлять металл, поэтому вывоз отходов будет хорошим решением. Если говорить о дальневосточных регионах, то их мусор можно было бы отправлять в Китай, подчеркнул эксперт.

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«У нас же всё-таки сырьевая экономика, если мы ещё и мусор будем поставлять кроме нефти, газа и алмазов, то это вообще здорово. Будем мусорной сверхдержавой. Почему бы и нет, если это экономически выгодно и целесообразно? Конечно, лучше всего было бы перерабатывать мусор в России, но пока такая возможность отсутствует и целесообразно увозить в Европу — то давайте увозить», — высказал мнение Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением отправлять брикетированный мусор по железной дороге в Швецию выступил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Целью своей инициативы он назвал минимизацию ущерба, который мусор наносит природе.

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