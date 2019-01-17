Положения о «гиперзвуковой угрозе» войдут в новый доклад Пентагона

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Соединённые Штаты расширяют спектр потенциальных угроз, на которые намерены реагировать в будущем. Об этом речь идёт в новом докладе Пентагона по противоракетной обороне. Как сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, он будет содержать положения о «гиперзвуковой угрозе».

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США планируют развернуть гиперзвуковое оружие не ранее 2025 года

Так, по словам источника, которые приводит РИА Новости, «доклад реагирует на окружение, в котором имеется не только угроза баллистических ракет, но и угроза крылатых ракет и новейших видов оружия, таких как гиперзвуковое».

Доклад по ПРО, который станет первым подобным выступлением с 2010 года, в Пентагоне представит президент США Дональд Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил разработки новейших видов вооружения, которые уже имеются в распоряжении Минобороны РФ, включая гиперзвуковое оружие, не имеющее аналогов в других странах. В свою очередь в Вашингтоне заявили, что ВС США в настоящее время не располагают необходимыми вооружениями, которые можно было бы противопоставить российскому гиперзвуковому оружию.

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