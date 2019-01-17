Судьба договора РСМД решена, судьба Украины – не до конца: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1065.

Читайте ранее в этом сюжете: На ком экономит государство, а на чём — народ: Радио REGNUM