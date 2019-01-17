Судьба договора РСМД решена, судьба Украины – не до конца: Радио REGNUM

Москва, 17 января 2019, 11:00 — REGNUM
- Порошенко пообещал к выборам минимизировать «влияние России»;
- Оградить лес от Китая предлагает глава Рослесхоза;
- В США Huawei подозревают в краже коммерческой тайны;
- В госдепе назвали день разрыва договора РСМД;
- США и Япония продолжают «дружить» против Северной Кореи.
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Читайте ранее в этом сюжете: На ком экономит государство, а на чём — народ: Радио REGNUM