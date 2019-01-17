Беспорядки в Судане: восстал еще один крупный город

Хартум, , 08:07 — REGNUM Правоохранительные органы Судана применили слезоточивый газ против протестующих в городе Кассала, расположенном на востоке государства, сообщает 17 января Al Jazeera.

Массовые беспорядки продолжаются по всей стране. Манифестанты требуют отставки президента Судана Омара аль-Башира, возглавляющего государство на протяжении трех десятков лет.

Город Кассала впервые был охвачен протестными акциями, несмотря на то, что протесты идут уже четвертую неделю.

Напомним, в конце декабря в Судане начались акции протеста, вызванные ростом цен на хлеб. Недовольство быстро распространилось по всей стране. В ходе столкновений с полицией погибли по меньшей мере 24 человека.

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