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Беспорядки в Судане: восстал еще один крупный город

Политика

Полиция применила слезоточивый газ

Хартум, 17 января 2019, 08:07 — REGNUM  Правоохранительные органы Судана применили слезоточивый газ против протестующих в городе Кассала, расположенном на востоке государства, сообщает 17 января Al Jazeera.

Массовые беспорядки продолжаются по всей стране. Манифестанты требуют отставки президента Судана Омара аль-Башира, возглавляющего государство на протяжении трех десятков лет.

Город Кассала впервые был охвачен протестными акциями, несмотря на то, что протесты идут уже четвертую неделю.

Напомним, в конце декабря в Судане начались акции протеста, вызванные ростом цен на хлеб. Недовольство быстро распространилось по всей стране. В ходе столкновений с полицией погибли по меньшей мере 24 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане в ходе акций протеста погибли 24 человека — СМИ

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