Выяснилась возможная причина задержания иранской журналистки в США

Тегеран, , 07:57 — REGNUM Арест в Соединенных Штатах журналистки и телеведущей иранского новостного телеканала Press TV Марзи Хашеми может быть связан с тем, что она является «важным свидетелем» в каком-то деле. Об этом со ссылкой на слова сына журналистки передает Press TV.

По словам Хусейна Хашеми, о задержании его матери в качестве важного свидетеля сообщили официальные лица США. Ранее стало известно, что помещенной под стражу американской журналистке не было предъявлено никаких обвинений.

Также выяснилось, что помещенная под арест Хашеми подвергается в тюрьме жестокому обращению, в частности, с нее сняли хиджаб, а из еды предлагают лишь свинину, которая та не может употреблять в пищу по религиозным соображениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Марзи Хашеми родилась в США, ее имя при рождении — Мелани Франклин. Последние годы журналистка проживала в Иране. В США она прилетела для того, чтобы увидеть родственников.

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