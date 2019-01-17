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В Крым прибудут делегации ЛНР и ДНР

Политика

Представители делегаций примут участие в митинге, посвященном празднованию 365-й годовщины Переяславской рады

Симферополь, 17 января 2019, 07:55 — REGNUM  17 января в Крым с официальным визитом прибудут делегации Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко в интервью РИА Новости.

По его словам, представители делегаций, в состав которых войдут глава ДНР Денис Пушилин и министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, примут участие в митинге, посвященном празднованию 365-й годовщины Переяславской рады.

Депутат уточнил, что мероприятие в Симферополе состоится 18 января 2019 г.

Напомним, 25 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook сообщил, что власти полуострова предложат ДНР новый формат сотрудничества, в рамках которого будут задействованы её промышленный потенциал и транзитные мощности полуострова.

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