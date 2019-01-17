Беженцы-рохинджа бегут из Индии в Бангладеш

Нью-Дели, , 07:57 — REGNUM С начала 2019 года в Бангладеш с территории Индии проникло по меньшей мере 1 тыс. 300 представителей народности рохинджа, сообщает 17 января Al Jazeera.

Причиной подобного бегства являются опасения депортации беженцев обратно в Мьянму, где продолжается внутренний конфликт.

«В течение прошлого года правительство Индии усложняло жизнь беженцам-рохинджа в стране», — отмечают правозащитники.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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