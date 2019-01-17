Четверг, 17 Января 2019 года
08:11:10 МСК

Беженцы-рохинджа бегут из Индии в Бангладеш

Политика

Ранее они бежали из Мьянмы в Индию

Нью-Дели, 17 января 2019, 07:57 — REGNUM  С начала 2019 года в Бангладеш с территории Индии проникло по меньшей мере 1 тыс. 300 представителей народности рохинджа, сообщает 17 января Al Jazeera.

Причиной подобного бегства являются опасения депортации беженцев обратно в Мьянму, где продолжается внутренний конфликт.

«В течение прошлого года правительство Индии усложняло жизнь беженцам-рохинджа в стране», — отмечают правозащитники.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Военным Мьянмы приказали «сокрушить» боевиков в штате Ракхайн — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить