Трамп заверил группу республиканцев, что войска США покинут Сирию

Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Встреча президента США Дональда Трампа с группой сенаторов-республиканцев сопровождалась заверениями в том, что американские войска действительно покинут Сирию. Об этом сообщает издание The Hill.

Отмечается, что в числе республиканцев, с которыми встретился глава США, были Рэнд Пол, Марко Рубио и Джон Корнин. По словам Пола, Трамп подробно говорил о Сирии. Он заявил, что наблюдение за группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжится, однако американские силы не будут вечно оставаться на этом театре военных действий.

Пол выразил мнение, что Трамп твердо следует плану вывода войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Трамп объявил о победе над террористической группировкой в Сирии и отметил, что лишь из-за нее американские войска находились в стране. 11 января военный источник сообщил телеканалу Fox News о начале вывода из Сирии боевой техники.

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