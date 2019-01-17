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Госдеп выразил соболезнования Кении из-за теракта

Политика

Одной из жертв стал гражданин США

Вашингтон, 17 января 2019, 07:46 — REGNUM  Американские власти решительно осудили теракт в Найроби и выразили соболезнования в связи с гибелью людей. Об этом говорится в заявлении, распространенном госдепартаментом США.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают теракт 15 января в гостиничном комплексе DusitD2 в Найроби, Кения», — говорится в сообщении.

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Родственникам и близких погибших, в том числе семье американца Джейсона Спиндлера, ведомство принесло соболезнования, раненым адресованы пожелания скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в столице Кении Найроби террористы совершили нападение на отель, погиб 21 человек. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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