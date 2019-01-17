Пентагон разработал новый алгоритм проверки новобранцев

Вашингтон, , 07:44 — REGNUM Получивших разрешение на проживание в Соединенных Штатах новобранцев американской армии будут проверять по новым правилам, которые разрабатывает военное ведомство США. Об этом пишет The Washington Post.

По данным источников издания, близких к Пентагону, новый алгоритм проверки личных дел рекрутов будет введен до 15 февраля, причиной предстоящих проверок тысяч новобранцев стала возросшая опасность проникновения в ряды армии США лиц, причастных к терроризму или шпионажу.

Также сообщается, что проверкам будут подвержены как те новобранцы, которые получили грин-карту, так и те, у кого есть родственники за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года стало известно, что в ряды Вооруженных сил (ВС) США стало разрешено принимать новобранцев, ранее имевших проблемы с психическим здоровьем.

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