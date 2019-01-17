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Во Франции петицию о проведении референдума поддержали 22 тыс. человек

Политика

Онлайн-петиция была запущена активистом движения «желтые жилеты» Присциллией Людоски

Во Франции петицию о проведении референдума поддержали 22 тыс. человек
Жёлтый жилет. Париж. 2018

Париж, 17 января 2019, 07:45 — REGNUM  Онлайн-петиция с требованием провести референдум по инициативе граждан была запущена одной из фигур движения «желтые жилеты» Присциллией Людоски, сообщает Le Figaro.

Петиция о сокращении основных налогов и окладов выборных должностных лиц собрала уже 22 тыс. подписей.

В петиции Присциллия Людоски призывает к созыву референдума, серьезному снижению всех налогов на товары первой необходимости (жилье, транспорт, продукты питания, одежда), а также к значительному сокращению всех текущих и будущих пенсий, пособий и льгот выборным должностным лицам и старшим государственным служащим.

Напомним, первая петиция «о снижении цен на топливо» во Франции, инициированная осенью 2018 года Присциллией Людоски, превысила миллион подписей в конце ноября того же года и легла в основу акций протеста «желтых жилетов».

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Протесты во Франции
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