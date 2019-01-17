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Путин встретится с президентом Турции 23 января

Политика

Лидеры двух стран обсудят проблему урегулирования ситуации в Сирии

Москва, 17 января 2019, 07:42 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 января. Встреча состоится в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Планируется, что Путин и Эрдоган обсудят проблему урегулирования ситуации в Сирии.

Также лидеры двух стран рассмотрят основные аспекты двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Отмечается, что президент Турции посетит Россию с рабочим визитом.

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Как сообщалоИА REGNUM, в конце декабря 2018 года замглавы МИД РФМихаил Богдановзаявил, что в начале 2019 года в России пройдет встреча президентов РФ, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

Подробнее: МИД РФ: в начале года в России пройдет саммит по Сирии

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Российско-турецкие отношения
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