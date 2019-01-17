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России предрекли новый рекорд торгового баланса

Политика

20 декабря 2018 г. президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что в России растет профицит торгового баланса

Париж, 17 января 2019, 07:30 — REGNUM  Российская Федерация в ближайшие годы может установить новый рекорд торгового баланса. Об этом пишет французская газета Les Echos, ссылающаяся на данные Федеральной таможенной службы России.

Издание отмечает, что за январь-ноябрь 2018 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $191,4 млрд, превысив показатель прошлого года на 65,2%.

По мнению журналистов, России при таких темпах роста, вероятно, удастся побить рекорд 2011 года, составляющий $198 млрд.

Эксперты издания отмечают, что с января по ноябрь объем торговли в стране вырос на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив $629 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 г. президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что в России растет профицит торгового баланса.

По его словам, в 2017 году профицит торгового баланса составил около $115 млрд, а по итогам 2018 ожидается $190 млрд.

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Макроэкономика России
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