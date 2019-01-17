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Владимир Путин посетит Сербию

Политика

С официальным визитом

Москва, 17 января 2019, 07:29 — REGNUM  Сегодня, 17 января, президент РФ Владимир Путин посетит Сербию с официальным визитом, сообщается на сайте Кремля.

В программе визита лидера Российского государства — возложение венков к монументу освободителям Белграда, посещение храма Святого Саввы, а также переговоры с президентом Республики Сербия Александром Вучичем.

Главы двух государств намерены обсудить перспективы развития российско-сербских отношений. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин встречался с президентом Сербии Александром Вучичем 2 октября 2018 года в Москве.

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Российско-сербские отношения
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