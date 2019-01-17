На выборах в Европарламент партия Макрона опережает Ле Пен — опрос

Париж, , 07:25 — REGNUM Согласно опросу института общественного мнения во Франции, на выборах в Европарламент список партии «Вперед, Республика!» (LaREM) Эммануэля Макрона выигрывает пять очков за месяц, опережая партию «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен, сообщает Le Figaro.

С 23% голосов партия «Вперед, Республика!» вместе с партией «Демократическое движение», похоже, используют преимущества социального кризиса во Франции и на два очка опережают партию «Национальное объединение» (21%).

Согласно данным опроса, партия «Республиканцы» получила бы 10% голосов, «Неподчинившаяся Франция» — 9,5%, опережая партию «Вставай, Франция» (7,5%), а партия «Экология Европа Зеленые» получила бы 6,5% голосов.

Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что националистические партии хотят разрушить ЕС изнутри.

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