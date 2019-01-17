Парламент Греции выразил доверие правительству Ципраса

Афины , , 07:23 — REGNUM Правительство Греции под руководством премьер-министра Алексиса Ципраса выстояло перед голосованием по вопросу доверия в парламенте вечером 16 января, передает немецкий канал n-tv.

В поддержку правительства Ципраса проголосовало минимально необходимое число депутатов: 151 из 300. 145 из них являются членами партии Ципраса СИРИЗА, еще 6 — независимые парламентарии и представители небольших партий. Против проголосовали 148 депутатов, один человек не принял участия в голосовании.

Теперь Ципрас может оставаться на посту премьер-министра в качестве главы правительства меньшинства.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по вопросу доверия было назначено после того, как лидер партии «Независимые греки» (АНЭЛ) Панос Камменос ушел в отставку с поста министра обороны и вывел свою партию из правительственной коалиции.

Уход Камменоса стал выражением протеста против соглашения, достигнутого между правительствами Греции и Македонии в прошлом году. Македония обязалась изменить название своего государства на «Северная Македония», взамен Греция не будет препятствовать ее сближению с НАТО и Европейским союзом.

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