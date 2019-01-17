СБУ возбудила против журналистки Бойко уголовное дело

Харьков, Украина, , 07:14 — REGNUM Высланная из России украинская журналистка Елена Бойко арестована Харьковским судом, сообщает харьковский телеканал «АТН». Уголовное производство против нее возбуждено Службой безопасности Украины.

Пресс-секретарь Львовского управления СБУ Олег Александров уточнил, что Бойко доставят во Львов. Он не назвал статью, по которой возбуждено уголовное дело, сообщает Zaxid.net.

Ранее стало известно, что журналистку поездом доставили до границы России и Украины. Она продолжает оспаривать решение о высылке из России и по-прежнему пытается получить в РФ политическое убежище, пояснила адвокат Галина Перфильева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве суд признал Елену Бойко (Вищур) виновной в нарушении режима пребывания в стране, её оштрафовали и выслали за пределы РФ. Политическое убежище ей получить не удалось. Власти Украины инкриминируют журналистке сепаратизм и госизмену.

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