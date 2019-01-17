Британский парламент выразил доверие правительству Мэй

Лондон, , 07:10 — REGNUM По итогам голосования в нижней палате парламента Великобритании депутаты выразили доверие правительству премьер-министра Терезы Мэй. Об этом сообщает 17 января BBC.

Отмечается, что против выражения вотума недоверия правительству выступили 325 депутатов, за — 306. Мэй поблагодарила парламентариев за доверие и предложила, отбросив в сторону собственные интересы, «конструктивно поработать вместе» над Brexit.

В то же время лидер парламентской оппозиции Джереми Корбин призвал премьер-министра Соединенного Королевства отказаться от идеи выхода из Евросоюза без подписания соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, британский премьер-министр Тереза Мэй пообещала во что бы то ни стало осуществить волю британского народа и вывести страну из Европейского союза.

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