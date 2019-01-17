На ком экономит государство, а на чём — народ: Радио REGNUM

Москва, 17 января 2019, 08:00 — REGNUM
- Президент поручил расселить весь взорвавшийся в Магнитогорске дом;
- Идею обновить потребительскую корзину не поддержали в Госдуме;
- Законопроект «о жизни и смерти» принят в первом чтении;
- От каких коммунальных платежей можно отказаться по закону;
- Создана программа, определяющая характер по SMS.
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