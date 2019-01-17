Четверг, 17 Января 2019 года
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Грозивший Туску убийством задержан в Гданьске

Политика

Этот человек дважды угрожал убийством по телефону

Гданьск, Польша, 17 января 2019, 05:37 — REGNUM  Мужчина, который дважды звонил с угрозами в адрес главы Европарламента Дональда Туска, задержан, передает RMF24.

Уточняется, что он был задержан 16 января в городе Гданьске (Польша) в ходе спецоперации. Звонил он 15 января на экстренный номер службы «112», заявив, что «Туск умрет», как умер мэра Гданьска Павел Адамович.

Напомним, в Гданьске 13 января был убит мэр города Адамович. Убийство произошло на публике: Адамович произносил речь на благотворительной вечере. На сцену вбежал мужчина и нанес ему удары ножом. Мэр Гданьска скончался в больнице. Подозреваемого задержали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похороны Адамовича состоятся 19 января. На церемонии прощания планируется присутствие польского президента Анджея Дуды.

Читайте ранее в этом сюжете: Похороны убитого мэра Гданьска пройдут 19 января

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