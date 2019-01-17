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Президент Приднестровья назначил главу представительсва ПМР в России

Политика

Им стал адвокат Леонид Манаков

Тирасполь, 17 января 2019, 05:18 — REGNUM  Представительство Приднестровской Молдавской Республики в России возглавит Леонид Манаков. Как передает ИА REGNUM, кандидатура Манакова была утверждена комиссией Верховного совета ПМР по международным связям, в президент Вадим Красносельский подписал соответствующий указ.

С 2000 года и по настоящее время Леонид Минаков — адвокат, вице-президент Гильдии российских адвокатов.

Представительство Приднестровья в Москве начнет работу в конце января 2019 года. Представительство откроется на Новом Арбате, у Дома книги, а его целью станет защита интересов приднестровских граждан, находящихся в России. Прем граждан будет проводить, в том числе, лично президент ПМР Вадим Красносельский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на Новом Арбате откроется представительство Приднестровья

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Российско-приднестровские отношения
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