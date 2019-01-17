Трамп продлил действие режима ЧП, введенного еще при Клинтоне

Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения, который был введен президентом Биллом Клинтоном в 1995 году из-за активизации террористов на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что режим ЧП был продлен еще на год. Трамп в своем официальном заявлении подчеркнул, что действия террористических группировок угрожают срывом процессу мирного урегулирования на Ближнем Востоке. В связи с этим было принято решение продлить действие режима ЧП еще на год.

Впервые этот режим ЧП был введен администрацией президента Билла Клинтона 23 января 1995 года. Тогда введение ЧП обосновывалось угрозой национальной безопасности, которую несут террористы на Ближнем Востоке. Таким образом, причина продления срока действия режима чрезвычайного положения осталась прежней.