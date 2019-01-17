Пушков: США мнение по ДРСМД не изменят

Москва, , 05:02 — REGNUM Соединенные Штаты назвали окончательную дату выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что свидетельствует о том, что США не отступятся о своем решении. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«США объявили дату выхода из ДРСМД — 2.02. Это означает — судьба договора решена. США от своего не отступятся. Хуже ясности только иллюзии», — заявил сенатор.

Ранее в Женеве прошли российско-американские переговоры по ДРСМД. Как заявил глава российской делегации Сергей Рябков, по результатам переговоров стороны не пришли к какому-либо прогрессу или договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что Россия готова работать над сохранением ДРСМД и ожидает поддержки Европы по этому вопросу. По его словам, Европа заинтересована в договоре больше других стран, чтобы «не плестись в хвосте» позиции Соединенных Штатов.

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