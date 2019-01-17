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В США предотвратили атаку на Белый дом, арестован подозреваемый

Политика

Тахиб действовал без сообщников

Вашингтон, 17 января 2019, 04:44 — REGNUM  Подозреваемый в подготовке террористической атаки на Белый дом арестован в американском штате Джорджия, передает ABC.

О задержании и аресте сообщило ФБР. По версии спецслужб, он готовил атаки близ некоторых объектов в американской столице и в Нью-Йорке, в том числе у статуи Свободы.

Арестованный — Хашер Джаляль Тахиб, который пытался купить оружие у работавших под прикрытием агентов ФБР. Отмечается, что Тахиб действовал без сообщников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в США состоялся суд над гражданином Канады Абдулрахманом Аль Бахназави, арестованном летом 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Нью-Йорке. Канадец приговорен к 40 годам тюрьмы.

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