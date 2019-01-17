Сенаторы США настаивают на допросе переводчиков Трампа

Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Сенаторы конгресса США Боб Менендес и Джек Рид направили письмо в Белый дом, чтобы получить разрешение на допрос переводчиков, работавших во время встреч президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится на странице Менендеса на сайте сената США.

«Сегодня направили письмо в Белый дом и запросили подтверждения, что президент Трамп должным образом сохранил все записи своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Сенаторы также попросили Белый дом разрешить конгрессу допросить переводчиков, присутствовавших на встрече», — говорится в заявлении.

Сенаторы подчеркивают, что требуют деталей переговоров Путина и Трампа исключительно в целях обеспечения национальной безопасности США. Как говорится в заявлении, конгрессмены обеспокоены сообщениями о том, что Трамп запретил переводчикам рассказывать подробности встреч даже высокопоставленным лицам своей администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января о намерениях конгресса допросить переводчиков, присутствовавших на встречах Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщил американский телеканал ABC. При этом сам Трамп заявил, что никогда не скрывал деталей своих переговоров с Путиным.

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