Украинские военные назвали сроки полного перехода к стандартам НАТО

Киев, , 03:19 — REGNUM Полного соответствия стандартам НАТО украинская армия сможет добиться не раньше конца 2020 года, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он пояснил, что полный переход на стандарты альянса — не такой быстрый процесс, как внедрение в армии основных требований НАТО.

По словам Полторака, для полного перехода необходимо и «полное финансирование», поскольку это недешево. Вопрос финансирования он назвал одним из ключевых факторов перехода к новым требованиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января украинский президент Петр Порошенко назвал 2020 год временем, когда ВСУ уже будут «организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО».

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