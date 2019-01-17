Монголия влезает в новые долги, чтобы расплатиться по старым

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 12:10 — REGNUM

«Монголия рассчитывает погасить внешний долг за счёт поступления в государственный бюджет, в том числе с помощью дохода от горнорудной промышленности, а также с выпуская новые бонды для погашения долгов по предыдущим бондам», — доктор экономических наук, профессор Монгольского государственного университета Базарын Санжмятав прокомментировал ИА REGNUM заявление министра финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар о том, что в ближайшие годы страну ждет пик выплат по внешнему долгу.

ИА REGNUM приводит комментарий профессора полностью:

«По данным Центрального банка Монголии, по состоянию конца третьего квартала 2018 года внешний долг Монголии составлял 27,9 млрд долларов, что более два раза больше ВВП страны. В соответствии с международными стандартами, это значит, что внешний долг Монголии достиг уровня, угрожающего экономической безопасности страны. Значительную часть задолженности составляют долги, которые брали правительство Монголии, частные компании и банки на международном финансовом рынке.

Исходя из заявления министра финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар, сделанного 14 января 2019 года, долг правительства страны в 2016 году составлял 78,8% к ВВП, в 2017 году — 74,4%, а в начале 2019 года правительство уменьшило долг до 60,9%. Размер долга находится на уровне, который требует внимания.

Суммы, необходимые для выплат по долгу в 2019 и 2020 годах, будут не так велики, но в дальнейшем они резко растут. Правительству необходимо выплатить в 2021 году — 500 млн долларов от бонда «Мазаалай», в 2022 году — 1 млрд долларов бонда «Чингис», в 2023 году более 1 млрд долларов бондов «Герегэ» и «Чингис» и 600 млн долларов бонда «Хуралдай».

Монголия рассчитывает погасить долг за счёт поступлений в государственный бюджет, в том числе с помощью дохода от горнорудной промышленности, а также выпуска новых бондов для погашения долгов предыдущих бондов.

Правительство уже отложило погашение долгов бонда в 2018 году путем выпуска новых бондов. Также поступление дохода в государственный бюджет в 2018 году было больше на 1,9 триллион тугриков (около 715 млн долларов — прим ИА REGNUM ), чем предусматривалось».

Напомним, 14 января министр финансов Монголии Чимэдийн Хурэлбаатар выступил с заявлением об экономических ситуациях страны. В ходе выступления он заявил, что внешний долг Монголии достиг почти 61% от ВВП, и в ближайшие годы страну ждет по нему пик выплат. Министр подчеркнул, что если минфин страны сможет уменьшить объем задолженности, то курс национальной валюты удастся стабилизировать.

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