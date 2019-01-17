США подозревают Huawei в краже коммерческой тайны

Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Власти США начали уголовное расследование против китайской корпорации Huawei, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, американские власти подозревают Huawei в краже коммерческой тайны у деловых партнеров Соединенных Штатов, включая технологию, которую использовала компания T-Mobile US, предназначенную для тестирования смартфонов.

Газета сообщает, что расследование связано с судебными исками против китайской корпорации. По одному из таких исков суд в Сиэтле признал компанию в краже технологий у T-Mobile US.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года в Канаде была арестована финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США. Позже канадский суд освободил Мэн Ваньчжоу под залог. Она будет находиться под домашним арестом в ожидании решения об экстрадиции в США.

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