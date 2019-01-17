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Порошенко готовится к выборам: Главное – минимизировать «влияние России»

Политика

Пригласим наблюдателей – и выборы станут честными

Порошенко готовится к выборам: Главное – минимизировать «влияние России»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Киев, 17 января 2019, 02:04 — REGNUM  Свести к минимуму «российское влияние» в ходе президентских выборов обещал действующий украинский лидер Петр Порошенко на встрече с дипломатами и представителями международных организаций в Киеве.

Украинский президент заверил, что выборы будут «свободные и честные». Добиться этого он намерен за счет присутствия представителей «авторитетных международных организаций и отдельных государств»«для наблюдения».

Напомним, выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года. В стране идет активная предвыборная кампания, позиции Порошенко, как отмечают эксперты и социологи, слабы.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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